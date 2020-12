Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue estivale est déjà sur le départ !

Publié le 14 décembre 2020 à 9h30 par A.M.

Prêté par le Bayer Leverkusen en toute fin de mercato, Panagiotis Retsos est blessé depuis deux mois. Une situation qui interpelle à l'ASSE, au point d'envisager une rupture de prêt dès cet hiver.

Cet été, Claude Puel a tout tenté pour conserver Wesley Fofana. En vain. En effet, lorsque Leicester s'est présenté avec une offre de 40M€, bonus compris, les Verts n'ont pas pu refuser. Par conséquent, l'ASSE a rapidement du se mettre en quête d'un nouveau défenseur central. Et après avoir tenté de récupérer William Saliba sous la forme d'un prêt, le club du Forez s'est finalement tourné vers Panagiotis Retsos qui débarque en provenance du Bayer Leverkusen sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Toutefois, depuis le début de saison, le Grec n'a disputé que deux rencontres et n'est plus apparu dans le groupe depuis le 25 octobre à cause d'une blessure. De quoi inquiéter.

Retour à l'envoyeur pour Retsos ?