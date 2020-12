Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu se fait fracasser pour le feuilleton Messi !

Publié le 14 décembre 2020 à 7h00 par H.G.

Bien que Josep Maria Bartomeu soit parvenu à retenir Lionel Messi l’été dernier, contre sa volonté, Joan Laporta a confié qu’il n’appréciait pas la manière de procéder de l’ancien président du FC Barcelone, celle-ci ayant plus agacé l'international argentin qu'autre chose.

Actuellement dans sa dernière année de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi aurait pu quitter le club catalan dès cet été. En effet, lassé par la mauvaise gestion de Josep Maria Bartomeu et par les mauvais résultats des dernières années, l’international argentin souhaitait claquer la porte de son club de toujours. Dans cette optique, il avait adressé un burofax à la direction du Barça pour demander son départ de manière officielle. Seulement voilà, en s’appuyant sur la clause de résiliation de son contrat fixée à 700 M€, dont la validité n’était pas certaine, Josep Maria Bartomeu a réussi à infléchir la position de Lionel Messi, lui qui ne voulait pas attaquer le FC Barcelone devant la justice pour contester cette clause libératoire. Seulement voilà, même si l’ancien président du Barça a permis d’éviter un départ de celui qu’on surnomme La Pulga , sa méthode de fonctionnement n’est pas du goût de certains. C’est notamment le cas du candidat à la présidence Joan Laporta, persuadé qu’il parviendra à calmer Lionel Messi pour prolonger son contrat.

« Messi est blessé parce qu'il a été trompé et tenu pour responsable de situations qui ne lui convenaient pas »