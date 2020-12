Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on n’apprécie pas le feuilleton Messi…

Publié le 14 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que le départ de Lionel Messi semble se préciser dans les prochaines semaines, le vestiaire du FC Barcelone estime que le club aurait dû se passer de ce feuilleton en le laissant partir cet été.

C’était la grande affaire dont le monde entier parlait. À la fin du mois d’août, après l’humiliation subie par le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, Lionel Messi faisait part de sa volonté de partir aux dirigeants du FC Barcelone via l’envoi d’un burofax. En raison des délais de cette démarche, le Barça refusait d’activer la clause permettant au capitaine du FC Barcelone de rompre de manière unilatérale son contrat courant jusqu’en juin 2021. Une décision que n’a pas bien accueilli le principal intéressé, en atteste son interview à Goal en septembre. Et l’intégralité de ce feuilleton laisse forcément des séquelles sur l’ensemble du groupe de joueurs et du club.

« Cette réflexion stratégique n'a tout simplement pas été faite »