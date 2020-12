Foot - Mercato

Mercato : PSG, City… La porte de Barcelone est ouverte pour Messi

Publié le 13 décembre 2020 à 14h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi devrait quitter le club culé en fin de saison. Un départ qui ne ferait plus aucun doute au sein du vestiaire blaugrana. Le PSG et Manchester City sont prévenus.

Après l’humiliation subie face au Bayern Munich à la mi-août en Ligue des champions, Lionel Messi était resté pendant quelques jours dans un silence complet avant de prendre sa décision : envoyer un burofax à ses anciens dirigeants, qui ne sont plus au club désormais depuis la démission de Josep Maria Bartomeu à la fin du mois d’octobre, pour leur faire part de sa volonté de quitter le Barça . Par quel moyen ? L’activation de sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat qui court jusqu’en juin 2021. Pour des raisons de dépassement de délai, le FC Barcelone a refusé de lui céder cela, de quoi le pousser à évoquer son mécontentement au début du mois de septembre à l’occasion d’un entretien accordé à Goal . Au cours de l’entrevue en question, Messi ne se montrait alors pas tendre envers le président Bartomeu en poste à l’époque. Son départ pourrait avoir changé sa position selon certains médias alors que la plupart des candidats à la présidence font déjà publiquement le forcing pour prolonger son contrat, à l’image de Victor Font. Mais au sein du vestiaire, on se serait résigné au fait de voir Messi quitter le club à l’issue de son contrat alors que le PSG et Manchester City surveilleraient toujours avec attention l’évolution de cette situation.

Le groupe regrette l’attitude du Barça cet été par rapport à Messi…

Correspondant de The Athletic en Espagne, Dermot Corrigan a publié un gros papier sur le site de la branche britannique du média dans lequel il fait apparaître des propos d’une source très proche d’un cadre du vestiaire du FC Barcelone. Très bien renseignée, ladite source n’a pas été tendre envers l’ancienne direction du FC Barcelone pour avoir agi ainsi cet été par rapport aux demandes de départ de Lionel Messi. « Il (ndlr le joueur en question) soutient incroyablement Messi, qui a été très mal traité. Le conseil d'administration aurait pu faciliter le départ de Messi l'été dernier, tout en gardant la connexion pour qu'il puisse revenir un jour. Mais cette réflexion stratégique n'a tout simplement pas été faite. Si cela avait été mieux fait, Messi ne serait plus là, et le club serait dans une meilleure situation, avec une nouvelle génération de dirigeants ». Le vestiaire ne cautionne donc pas cette décision du FC Barcelone, d’avoir bloqué un joueur qui a tant donné au club culé et étant devenu au fil des saisons une légende bien qu’il y évolue toujours. Mais plus pour longtemps.

… et le vestiaire s’est fait une raison quant à son imminent départ