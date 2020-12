Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle décision retentissante pour l'avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 14 décembre 2020 à 8h30 par La rédaction

Tous en fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos, Luka Modric et Lucas Vazquez seront libres de négocier pour quitter le Real Madrid à partir de janvier. Le club ne compte pas passer à l’action avant la nouvelle année.

Si le Real Madrid compte opérer un renouvellement de son effectif cet été en enrôlant plusieurs pépites, ses tauliers sont encore source de satisfactions. Financièrement impactée par la crise du Coronavirus, la Casa Blanca s’est trouvée pieds et poings liés sur le mercato estival, et cela impacte également ses dossiers en interne. Les avenirs de Lucas Vazquez, Luka Modric et Sergio Ramos, en fin de contrat en juin prochain, sont toujours incertains. Et si les deux premiers n’ont que peu de prétendants, le capitaine des Merengue suscite notamment l’intérêt du PSG.

Pas de prolongation avant janvier ?