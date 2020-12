Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dans ces dossiers, le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur !

Publié le 13 décembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Alors que plusieurs joueurs arrivent à échéance de leurs contrats en juin prochain au Real Madrid, le Brésilien Rivaldo a donné son avis sur les dossiers Sergio Ramos, Lucas Vazquez et Luka Mordric.

L’heure est à la revue d’effectif pour Zinédine Zidane. Positionné sur plusieurs dossiers chauds, notamment celui du cas Paul Pogba, le Real Madrid va également devoir se demander s’il doit prolonger ou non plusieurs cadres de son vestiaire. Si l’orage semble être passé avec la qualification pour les 1/8èmes de finale de Ligue des Champions et la victoire contre l’Atlético de Madrid (2-0), les prochains choix des dirigeants du Real Madrid pourraient avoir de grandes conséquences sur l’avenir des Merengue . Quid des Ramos, Vazquez, Marcelo, Modric ? Rivaldo a sa réponse.

« Leurs performances ont montré que c'est le moment de négocier »