Mercato - PSG : Une opération colossale dès janvier pour Pogba ?

13 décembre 2020

Apprécié notamment du PSG, Paul Pogba pourrait prendre la direction de la Juventus dès le mercato hivernal par le biais d’un prêt avec obligation d’achat. Explications.

« Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato. Sinon, le club d'Old Trafford, avec lequel les relations sont excellentes, sait très bien qu'il risquerait de le perdre gratuitement, puisque pour l'instant, le joueur n'a pas l'intention de prolonger le contrat. Si quelqu'un ne comprend pas cela, par conséquent, il ne comprend pas grand-chose au football. En tout cas, ils peuvent me blâmer si Paul part l'été prochain » . Lors d’une interview parue mardi dans les colonnes du quotidien italien Tuttosport , Mino Raiola lâchait une bombe concernant l’avenir de Paul Pogba, contractuellement engagé envers Manchester United jusqu’en juin 2022. Pour l’agent de la star des Red Devils , l’histoire avec le club mancunien appartiendrait désormais au passé. Un départ dès le mercato hivernal est évoqué dans la presse alors que le PSG serait l’une des seules équipes à pouvoir à terme s’attacher les services du champion du monde, les autres prétendants, à savoir le Real Madrid et la Juventus, étant confrontés à de sérieux soucis financiers en partie en raison du Covid-19. Depuis la déclaration de Raiola, les rumeurs fusent sur l’avenir de Paul Pogba et les témoignages se font nombreux dans la presse.

Pogba se dit impliqué à Manchester, mais…

Ces derniers jours, les personnalités du football telles que Didier Deschamps, Arsène Wenger, Jamie Carragher ou encore Gary Neville ont adopté une position précise quant au feuilleton Paul Pogba, qui ne cesse d’être évoqué dans la presse. De quoi pousser le principal intéressé à monter au créneau. Dans la foulée du match nul concédé à Old Trafford face à Manchester City samedi soir, Paul Pogba s’est servi de son compte Instagram afin de mettre les choses au clair sur ce qui circulent dans les médias à son sujet. « Je me suis toujours battu et me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les supporters. Le bla bla n’est pas important. Demain c’est loin, et aujourd’hui est tout ce qui importe et je suis à 1000% impliqué ! Nous sommes toujours forts ensemble… Tout a été clair avec le club et moi-même et ça ne changera jamais. Quand vous ne savez pas ce qu’il se passe en coulisse, ne parlez pas ». De quoi relancer son avenir à Manchester United et d’oublier un transfert au PSG ou ailleurs ? La Juventus ne semblerait pas avoir eu le message de son ancien milieu de terrain.

… la Juventus tenterait un prêt avec obligation d’achat !