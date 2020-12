Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola, avenir… Pogba sort de son silence !

Publié le 13 décembre 2020 à 8h45 par Th.B. mis à jour le 13 décembre 2020 à 8h46

Alors qu’énormément de bruit concernant un départ pour le PSG notamment sort dans la presse depuis la déclaration de son agent Mino Raiola en début de semaine, Paul Pogba a tenu à prendre la parole sur une plateforme qu’il maîtrise, à savoir les réseaux sociaux.

« Paul et Manchester United, c’est terminé ». Voici le message lourd de sens que Mino Raiola divulguait dans une longue interview accordée à Tuttosport cette semaine. Depuis, la presse est déchaînée et les possibles destinations de Paul Pogba, qui est sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022 en raison de l’activation de l’année supplémentaire optionnelle, sont évoquées dans la presse. Parmi elles, la Juventus, le Real Madrid, le FC Barcelone et… le PSG ! En raison de la crise financière engendrée par le Covid-19, une grande partie de ces clubs ne pourraient pas frapper un grand coup sur le marché, mais le PSG disposerait des fonds nécessaires pour tenter sa chance. D’ailleurs, The Athletic révélait samedi que l’indemnité du transfert de Pogba s’élèverait à 45M€ en l’état. Et alors que Mino Raiola lui chercherait activement un club, Paul Pogba n’a pas gardé le silence bien longtemps. Dans la foulée du match nul concédé par Manchester United lors du derby de Manchester face à City samedi (0-0), le champion du monde tricolore a tapé du poing sur la table concernant les diverses rumeurs dont il fait l’objet.

« Quand vous ne savez pas ce qu’il se passe en coulisse, ne parlez pas »