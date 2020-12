Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un joli coup en Bundesliga ?

Publié le 13 décembre 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que l’avenir d’Angel Di Maria au PSG est encore loin d’être assuré, le club de la capitale aurait coché le nom d’un jeune attaquant évoluant du côté du Bayer Leverkusen.

Le moins que l’on puisse dire est que Leonardo a fort à faire cette saison en matière de prolongations de contrats. Et pour cause, outre les épineux dossiers Neymar et Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG doit éviter les départs libres de Juan Bernat et d’Angel Di Maria en fin de saison, eux qui arriveront au terme de leur contrat le 30 juin prochain. Le club de la capitale aurait ainsi l’intention de prolonger les deux hommes, mais rien ne serait encore bouclé pour l’heure. De ce fait, Leonardo n’a d’autre choix que de se pencher sur des successeurs. Et à en croire les dernières informations venues d’Angleterre, cela conduirait le PSG à se pencher sur le profil de Leon Bailey pour son attaque.

Le PSG ferait partie des clubs intéressés par Leon Bailey !