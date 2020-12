Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça ne fait que commencer pour Paul Pogba…

Publié le 14 décembre 2020 à 18h30 par Th.B.

Annoncé comme étant un potentiel acheteur pour Paul Pogba, le PSG n’aurait pas encore passé la seconde dans cette opération qui n’en serait que dans sa phase initiale pour bien des raisons. Explications.

Après sa déclaration en juin 2019 via laquelle il assurait avoir fait le tour de la question à Manchester United après trois saisons et ses nombreux appels du pied au Real Madrid lors de rassemblements avec l’Équipe de France, Paul Pogba a tenu à mettre les choses au clair cette fois-ci pour son avenir à Manchester United. Sur son compte Instagram , le milieu de terrain des Red Devils tapait du poing sur la table à propos des multiples témoignages qui ont été livrés dans la presse à son propos. Pogba assurait être « impliqué à 1000% » à Manchester United et qu’il ne fallait pas parler lorsque l’on ne sait pas ce qui se passe en coulisse. Une déclaration qui ne tombe pas du ciel puisque Mino Raiola sonnait quelques jours plus tôt le glas de l’aventure mancunienne de Pogba à Tuttosport via ce message. « Je peux dire que c’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato ». Depuis cette prise de parole de l’agent de Pogba en début de semaine dernière, le champion du monde ne cesse d’être annoncé dans quatre clubs précis : le FC Barcelone, le PSG, mais surtout au Real Madrid et à la Juventus. À ce jour, la situation n’aurait pas avancée.

Pas d’avancées pour le prochain club de Pogba…

À l’occasion de sa rubrique hebdomadaire pour CBS Sports intitulée Here We Go , Fabrizio Romano a fait un tour d’horizon concernant les possibilités de Paul Pogba dont le contrat à Manchester United court jusqu’en juin 2022 puisque les Red Devils ont activé l’option pour une année supplémentaire. Cependant, comme Mino Raiola l’a souligné, ce serait terminé avec Manchester United. Quelle peut être sa prochaine destination ? Le PSG ? Aucune offre concrète n’aurait été transmise de la part des dirigeants parisiens bien que plusieurs médias et journalistes assurent que le PSG est une option plus que plausible au vu de la crise économique qui frappe les plus grands club européens. C’est le point sur lequel Romano s’est par la suite attardé. Le Real Madrid n’aurait pas approché le clan Pogba ou Manchester United pour le recruter. Et pourtant, le club madrilène serait la piste privilégiée par le champion tricolore, toujours selon Fabrizio Romano. En ce qui concerne la Juventus, la Vieille Dame cultiverait toujours le désir de rapatrier son ancien milieu de terrain. Cependant, le club bianconeri ne pourrait se permettre de débourser 100M€ pour convaincre Manchester United de céder son numéro 6, ni de satisfaire Pogba sur le plan salarial. Pour que cette opération ait une chance de se concrétiser, il faudrait une vente importante en amont. Paul Pogba sait donc à quoi s’en tenir, mais le Français ne sentirait pas l’urgence de quitter Manchester.

… et la star de Manchester n’est pas pressée