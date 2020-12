Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ de Kamara en janvier ? La réponse de Villas-Boas !

Publié le 14 décembre 2020 à 15h15 par A.D.

Alors que ses caisses sont dans un très mauvais état, et notamment à cause du coronavirus, l'OM pourrait se séparer de Boubacar Kamara ou d'un autre joueur majeur au mois de janvier. Interrogé sur le sujet, André Villas-Boas a entretenu le mystère.

Depuis l'arrivée du coronavirus, les clubs, et en particulier l'OM, souffrent d'une énorme crise. Pour y remédier, le club phocéen pourrait accepter de laisser partir des éléments clés de son effectif, tels que Boubacar Kamara ou Morgan Sanson. D'ailleurs, en ce qui concerne le jeune défenseur, reconverti milieu de terrain, de 21 ans, plusieurs écuries européennes pourraient se l'arracher dès le mercato hivernal. En effet, Boubacar Kamara séduirait notamment le FC Barcelone et le Bayern. Toutefois, si un départ de Boubacar Kamara pourrait faire du bien aux caisses de l'OM, cela ne devrait pas rendre service à André Villas-Boas sur le terrain.

«Il faut attendre la fin du mois de janvier pour savoir qui va bouger ou non»