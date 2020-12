Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que Lionel Messi est annoncé vers le PSG la saison où il pourrait retrouver Neymar, Frédéric Hermel a fait une grande annonce dans ce dossier.

Neymar va finalement retrouver Lionel Messi plus tôt que prévu. Après la rencontre face à Manchester United, le joueur du PSG avait annoncé son désir de rejouer avec son ancien coéquipier au FC Barcelone le plus rapidement possible. De quoi lancer un énorme feuilleton qui envoie désormais l’Argentin dans la capitale français. Toutefois, avant de possiblement se retrouver au PSG, Neymar et Messi vont d’abord se recroiser, mais pour un face à face tant attendu. En effet, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Blaugrana seront opposés aux champions de France.

« Une faisabilité économique un peu compliquée »