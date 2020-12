Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Haaland, tout est déjà ficelé !

Dans les petits papiers du FC Barcelone, via le candidat à la présidence Joan Laporta, Erling Braut Haaland ne compte pas bouger du Borussia Dortmund.

Partira, ne partira pas ? Seulement arrivé en janvier dernier, Erling Braut Haaland est déjà annoncé sur le départ. En effet, en raison de sa clause libératoire qui ne sera « que » de 75M€ à compter de juin 2022, le Borussia Dortmund prendrait en considération une vente de sa jeune pépite norvégienne de 20 ans dès le prochain mercato estival afin de toucher un joli pactole. De quoi permettre au FC Barcelone de se mettre à rêver ? Le Barça , qui est intéressé par le profil de l’attaquant du BvB , devrait prendre garde à la Juventus et au championnat italien si l’on en croit les propos de Mino Raiola, son agent. « Je suis très fier de Haaland. Ses rêves sont incroyables, nous allons au-delà du ciel, en orbite. Je l'appelle notre viking. Les Vikings ont conquis le monde entier alors que c'était difficile. Ce n'est que la première des grandes réalisations. Une arrivée en Italie ? On ne sait jamais. L'Italie est un beau pays qui est bon pour les grands footballeurs. Un transfert en Italie n'est pas à exclure ».

Haaland ne veut pas quitter le BvB