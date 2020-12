Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce XXL de Haaland sur son avenir !

Publié le 14 décembre 2020 à 22h00 par Th.B.

Apprécié du FC Barcelone et d’un grand nombre de clubs européens dont la Juventus, Erling Braut Haaland ne compte pas quitter le Borussia Dortmund dans l’immédiat et n’a pas manqué de le faire savoir.

Arrivé en janvier dernier, Erling Braut Haaland a confirmé les espoirs placés en lui après une première partie de saison convaincante avec le RB Salzbourg. Au Borussia Dortmund, Haaland a franchi un nouveau pallier et ne cesse d’empiler les buts chaque week-end. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia, l’international norvégien de 20 ans est déjà annoncé sur le départ, entrant dans les plans du candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta, ou encore dans ceux du Real Madrid et de la Juventus et ce dès le prochain mercato estival. La Vieille Dame a souvent été liée à Haaland lors des dernières sessions des transferts, mais le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair sur la question et sur celle de son avenir.

Haaland nie être proche de la Juventus et scelle son avenir à Dortmund !