Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 14 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi entretient toujours le mystère autour de son avenir. Son ancien coéquipier en sélection Pablo Zabaleta estime que s’il doit quitter Barcelone, il prendra la route de l’Angleterre.

Après avoir bien failli faire ses valises cet été, Lionel Messi semble toujours proche de céder au chant des sirènes. Malgré son but décisif dimanche soir face à Levante, La Pulga apparaît quand même dans un certain inconfort au FC Barcelone, et sa fin de contrat prochaine laisse la porte ouverte. Une ouverture dans laquelle le PSG serait prêt à s’engouffrer, mais aussi Manchester City. Si le suspense concernant son avenir reste entier, Lionel Messi reçoit fréquemment des appels du pied. Désormais retraité, Pablo Zabaleta s’est livré sur le futur de son compatriote dans une interview à Stadium Astro , et l’incite à rejoindre son ancien club pour y retrouver Pep Guardiola ou encore Sergio Aguero.

« Man City serait le meilleur endroit pour lui »