Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce gros coup de l'été justifie son arrivée !

Publié le 14 décembre 2020 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat avec Le Havre, Pape Gueye s'est engagé en faveur de l'OM lors du dernier mercato estival. Alors qu'elle aurait pu rejoindre Watford, la pépite de 21 ans est revenu sur son choix de plutôt miser sur le club phocéen.

Lié au Havre jusqu'au 30 juin dernier, Pape Gueye a signé à un contrat de quatre saisons avec l'OM l'été dernier. Et pourtant, il aurait pu rejoindre Watford. En effet, le milieu de terrain de 21 ans se serait engagé à rejoindre le club de Premier League, avant de se raviser et de finalement poser ses valises à Marseille. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Pape Gueye est revenu sur son été agité et a expliqué pourquoi il avait opté pour l'OM.

«Je suis à l'OM et je suis très content d'être ici»