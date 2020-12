Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas s'enflamme pour une recrue estivale !

Publié le 13 décembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance du Havre, Pape Gueye fait l'unanimité à l'OM, ou il a déjà dépassé Kevin Strootman dans la hiérarchie. André Villas-Boas a tenu à rendre hommage à son jeune milieu de terrain pour ses débuts réussis dans la cité phocéenne.

Après une dernière journée chaotique, à l'image de leur parcours, contre Manchester City, l'Olympique de Marseille a dit adieu à toute compétition européenne, sortant ainsi par la petite porte en terminant dernier de son groupe derrière l'Olympiakos et en n'ayant pas inscrit le moindre but dans le jeu. Toutefois, si la campagne européenne de l'OM est à oublier, les hommes d'André Villas-Boas réalisent une première partie de saison solide en championnat, et restent sur une série de 5 victoires consécutives. Au cours d'une année difficile financièrement, les dirigeants phocéens peuvent se féliciter d'avoir déniché de bonnes recrues à moindre coût à l'instar de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, mais surtout Pape Gueye. Récemment arrivé libre du Havre, le jeune milieu est la belle surprise de l'OM en ce début de saison, et a reçu les félicitations de son entraineur, André Villas-Boas.

« Il a été extraordinaire »