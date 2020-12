Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé dans le dossier Upamecano ?

Publié le 14 décembre 2020

Dans le viseur des grands d’Europe, Dayot Upamecano pourrait bien changer d’air dès le mercato d’hiver. Si le PSG s’intéresse au défenseur central, le Bayern Munich tiendrait la corde pour l’attirer.

À la recherche du successeur de Thiago Silva cet été, le PSG n’a finalement pas enregistré de renfort en défense centrale. Pourtant, Leonardo a bien exploré plusieurs pistes. Outre Kalidou Koulibaly et Antonio Rudiger, le directeur sportif brésilien a également pris la température pour Dayot Upamecano, comme vous l’a révélé Le10Sport.com. Vivement courtisé cet été, le néo-international français a mis fin aux rumeurs en prolongeant son contrat au RB Leipzig. Mais selon The Athletic le joueur pourrait faire ses valises cet hiver, dans l’optique d’avoir un rôle primordial avec l’Équipe de France en vue de l’Euro.

Le Bayern Munich en pole

Et si l’opération devait être réalisée en janvier, Leonardo et le PSG auraient un train de retard. Le média britannique affirme que le Bayern Munich serait le club le plus à même d’enrôler Dayot Upamecano à l’heure actuelle. Déjà intéressés cet été, les Bavarois auraient vu leurs ambitions freinées par le prix du joueur, et un secteur défensif déjà fourni. Mais la donne aurait changé, car le défenseur de 22 ans dispose dans son contrat d’une clause de libération fixée à 42M€, et le Bayern Munich sera dans le besoin d’enrôler un nouveau central, avec les départs probables de Jérôme Boateng et David Alaba, tous deux en fin de contrat. Leonardo semble bien en passe de voir ce dossier lui passer sous le nez.