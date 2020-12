Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 14 décembre 2020 à 23h15 par A.D.

Peu satisfaite de Paulo Dybala, la Juventus voudrait s'en servir pour récupérer Paul Pogba en échange. Alors qu'il plairait à Manchester United et au PSG, le joyau argentin ne souhaiterait pas quitter la Juve.

Paulo Dybala semble avoir perdu de sa superbe depuis le début de saison. En effet, le joyau argentin ne parvient pas à démontrer toutes ses qualités depuis l'arrivée d'Andrea Pirlo. Et cette situation pourrait provoquer le départ de Paulo Dybala en 2021. En quête d'un nouvel attaquant, Leonardo pourrait profiter de l'aubaine, car il verrait d'un bon oeil une arrivée de Paulo Dybala au PSG. Toutefois, la Juventus et Manchester United pourraient lui mettre des bâtons dans les roues pour la simple et bonne raison qu'un échange entre Paul Pogba et le numéro 10 turinois serait dans les tuyaux. A moins que...

Paulo Dybala contre un départ de la Juve ?

Ce lundi après-midi, Paolo Paganini a confirmé les intentions de la Juventus vis à vis de Paul Pogba et de Paulo Dybala. Alors que Manchester United apprécierait le joyau argentin, les Bianconeri espéreraient négocier un échange XXL. Si la Juve serait freinée par les prétentions salariales de Paul Pogba et par ses propres ressources financières, il existerait un autre problème beaucoup plus important sur ce dossier : Paulo Dybala. En effet, à en croire le journaliste de Rai Sport , l'attaquant de 27 ans ne voudrait en aucun cas quitter la Juventus. Une nouvelle qui n'arrange ni la Juve, ni Manchester United... pas même le PSG.