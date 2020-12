Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les plans du Barça se précisent pour Messi et Koeman !

Publié le 14 décembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font continue sa campagne électorale dans les médias et n’a pas manqué d’évoquer à nouveau les dossiers Lionel Messi et Ronald Koeman à la Catalunya SER.

Ce lundi, la presse espagnole a confirmé que les élections présidentielles qui vont beaucoup peser pour les avenirs de Lionel Messi et de Ronald Koeman pour des raisons différentes, auront bien lieu le 24 janvier prochain. Pour Messi, le nouveau président, ou du moins son identité, pourrait l’inciter à revoir sa position et à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021. À ce jour, on estimerait en interne et surtout au sein du vestiaire du FC Barcelone, que le capitaine du Barça quittera ses coéquipiers à la fin de la saison. C’est du moins l’information qu’une source proche du vestiaire a livré dimanche à The Athletic . Concernant Koeman, son avenir pourrait être chamboulé par les élections. Goal révélait dernièrement qu’une clause aurait été insérée lors de la signature de son contrat courant jusqu’en juin 2022 permettant au prochain président de le rompre de manière unilatérale dès le mois de juin 2021. Alors forcément, le technicien néerlandais jouerait gros dans les prochaines semaines alors que le FC Barcelone a connu une nouvelle désillusion en Ligue des champions la semaine dernière face à la Juventus, à domicile. Pressenti comme étant l’un des favoris à la présidence du FC Barcelone, Victor Font ne reste pas longtemps muet et se sert de la presse pour faire entendre sa voix auprès des socio en leur promettant d’ailleurs le retour de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur et la prolongation de Lionel Messi.

Lionel Messi devra s’adapter au Barça…

Dernièrement, Victor Font expliquait néanmoins à la RAC1 que bien qu’il souhaite que Lionel Messi reste, personne ne pourrait le garantir. « Je suis convaincu que Messi a besoin d'un projet compétitif pour rester au Barça : il veut gagner. Nous pensons qu'il est essentiel que l'association Barça-Messi dure dans le temps, même après sa retraite. Maintenant, personne ne peut promettre qu'il restera ». De nouveau interrogé sur le cas Lionel Messi qui ne cesse de faire parler de l’autre côté des Pyrénées, le candidat à la présidence à envoyer un message fort au capitaine du FC Barcelone à la SER Catalunya en expliquant qu’il devrait s’adapter au Barça et ce, dès maintenant, s’il venait à faire le choix de prolonger son contrat. « Il est très important d'avoir un projet qui a le meilleur au monde (Messi) donc il sera important de faire une proposition durable. Afin de continuer, il devra s'adapter aux nouvelles réalités du FC Barcelone » . Reste à savoir quelle sera la décision de Lionel Messi désormais, lui qui ne prendrait en considération une prolongation que si l’ancien président Joan Laporta était élu. Et qu’en est-il de Ronald Koeman ?

… pour Koeman, ce sera une question de projet