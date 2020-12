Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos sort du silence pour une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 7h45 par D.M.

Alors que le PSG est annoncé parmi les prétendants à Lionel Messi, Marquinhos s'est prononcé sur une potentielle arrivée de la star du FC Barcelone.

Le 2 décembre dernier, le PSG réalisait une bonne opération en venant s’imposer à Manchester United (1-3). Mais ce résultat a très vite été éclipsé par la bombe lâchée par Neymar. Au micro de la télévision argentine, le joueur brésilien avait annoncé qu’il espérait évoluer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine : « J’aimerais rejouer avec Messi. C’est ce que je veux le plus. Pour profiter à nouveau de lui. Je le laisserais jouer à mal place, il n’y a pas de problème (rires). Je veux rejouer avec lui, c’est sûr. Nous devons le faire la saison prochaine ». Depuis, certains supporters parisiens rêvent de voir Messi fouler la pelouse du Parc des Princes la saison prochaine.

« On verra ce qu’il va se passer »