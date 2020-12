Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba fait durer le suspense…

Publié le 15 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Annoncé comme potentielle recrue du PSG, Paul Pogba n’ira nulle part cet hiver selon son agent. Et concernant sa future destination, Mino Raiola n’a pas laissé d’indice…

Comme il sait si bien le faire, Mino Raiola a mis le feu à la toile la semaine dernière. Via son interview à Tuttosport , le renommé agent de Paul Pogba notamment a confié que son aventure avec Manchester United, bien qu’il lui reste un an et demi sur son contrat, était déjà terminée. Le représentant du champion du monde tricolore expliquait même qu’un départ dès le prochain mercato, donc la session hivernale des transferts, était la meilleure option pour les différentes parties alors que le PSG, le Real Madrid et la Juventus resteraient en embuscade. Lors de la cérémonie du Golden Boy qui a récompensé son client Erling Braut Haaland lundi soir, Mino Raiola est revenu sur ses propos.

Un avenir réglé l’été prochain