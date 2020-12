Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, PSG… Mino Raiola laisse planer le doute pour Paul Pogba !

Publié le 14 décembre 2020 à 21h00 par Th.B.

Agent de Paul Pogba, Mino Raiola est revenu sur sa déclaration choc de la semaine dernière en expliquant le fond de sa pensée pour le milieu de Manchester United qui est dans le viseur du PSG et du Real Madrid notamment.

« Je peux dire que c’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato » . Voici le message que Mino Raiola faisait part à Tuttosport la semaine dernière. L’agent de Paul Pogba, qui est sous contrat à Manchester United jusqu’en juin 2022, expliquait alors qu’un départ dès le mercato hivernal était une solution à ne pas écarter. La déclaration de Raiola a engendré des folles rumeurs sur le marché avec notamment une potentielle irruption du PSG dans la course à la signature de Pogba. Le Real Madrid, qui serait la priorité du joueur et la Juventus, une option contemplée par le Français, sont aussi dans le coup à en croire la presse. Dans le cadre de la cérémonie du Golden Boy, comme Calciomercato.com l’a rapporté, Mino Raiola est revenu sur sa prise de parole ce lundi soir.

Raiola évoque un transfert… l’été prochain, mais où ?