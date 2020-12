Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba aurait pris une grande décision avec Raiola !

Publié le 14 décembre 2020 à 19h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG notamment, son avenir ayant été chamboulé par la déclaration de Mino Raiola, Paul Pogba ne nourrirait pas de rancoeur envers son agent et ne prévoirait pas de rompre sa collaboration avec lui si ce dernier ne parvenait pas à lui trouver une porte de sortie.

Mino Raiola pourrait perdre Paul Pogba s’il ne parvenait pas à trouver un nouveau club à son client après son énorme déclaration à Tuttosport la semaine dernière. C’est en effet l’information que Christian Falk, journaliste de Sport BILD , confiait ces derniers jours. Mais qu’en est-il vraiment ? Sur son compte Twitter , l’agent de Paul Pogba montait récemment au créneau en dénonçant au passage des Fake News de la part du média allemand, et ne se montrant pas surpris par cela, connaissant la réputation du média. Ce à quoi le journaliste Christian Falk a répondu en assurant que cette information était vraie. Mais une éventuelle séparation entre Pogba et Raiola ne devrait pas avoir lieu.

Pas de problèmes entre Pogba et Raiola