Mercato - PSG : Quand Raiola dénonce des «fake news» pour Pogba !

Publié le 13 décembre 2020 à 10h15 par La rédaction

Alors que la possibilité d’une séparation entre Paul Pogba et Mino Raiola avait été évoquée par Sport BILD si l’agent ne trouvait pas de nouveau club à son joueur, annoncé notamment au PSG, le renommé représentant assure qu'il n’en serait rien.

Depuis son annonce dans la presse italienne à propos des envies de départ de Paul Pogba, son agent, Mino Raiola, est encore plus sous le feu des projecteurs qu’à l’habitude. S’il doit maintenant trouver une porte de sortie à Pogba afin qu’il puisse quitter Manchester United, la collaboration entre le représentant son client a récemment été remise en question par le média allemand Sport BILD . Celui-ci avait affirmé que Paul Pogba était prêt à se séparer de Mino Raiola s’il ne lui faisait pas quitter les Red Devils . Mais alors que le PSG, le Real Madrid ou la Juventus sont intéressés par le milieu de terrain français, Raiola a démenti ces informations.

Raiola dément et souhaite bien continuer avec Pogba !