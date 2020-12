Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM doit une fière chandelle à Boubacar Kamara !

Publié le 15 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Homme fort d’André Villas-Boas sur le terrain, Boubacar Kamara est aussi un homme de confiance du technicien portugais en dehors puisqu’il l’a aidé à recruter Pape Gueye à l’OM cet été.

Arrivé libre de tout contrat alors qu’il était annoncé dans d’autres clubs tels que le FC Nantes, Pape Gueye a finalement privilégié l’OM aux autres formations intéressées par son profil. Sur cette première partie de saison, le jeune milieu de terrain français semble apporter satisfaction à André Villas-Boas qui l’a d’ailleurs félicité pour sa prestation face à l’AS Monaco en conférence de presse samedi. Et pour ce joli coup sur le marché, l’OM peut remercier son minot Boubacar Kamara.

Kamara a facilité l’opération Gueye