Mercato - OM : Kamara à l'origine d'une arrivée à l'OM !

Publié le 15 décembre 2020 à 1h00 par D.M.

Pape Gueye a rejoint l’OM lors du dernier mercato estival. Présent en conférence de presse ce lundi, le milieu de terrain a admis que Boubacar Kamara l’avait encouragé à rejoindre le club marseillais.

Pape Gueye était au cœur d’un incroyable imbroglio lors du dernier mercato estival. Le joueur de 21 ans avait pris la décision de quitter Le Havre afin de s'engager avec le club de Watford. Mais le milieu de terrain, qui a annoncé être victime des agissements de son ancien agent Bakari Sanogo, a indiqué qu’il ne souhaitait pas rejoindre la Premier League. Finalement, Pape Gueye s'est engagé avec l'OM. Présent en conférence de presse ce lundi, le joueur a été interrogé sur son arrivée à Marseille et sur son faux départ à Watford : « Je suis venu pour progresser. Que je sois remplaçant ou titulaire, j'essaie de donner le maximum à chaque match. Je suis dans une grande équipe. Il y a de la concurrence. A moi de montrer que je mérite de jouer. Mes transferts avortés en Premier League ? Je suis à l'OM et je suis très content d'être ici, ça se passe bien ».

« Avant de venir ici, j’ai eu des échanges avec Bouba »