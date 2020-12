Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Raiola fait une nouvelle sortie de taille sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 15 décembre 2020 à 0h00 par B.C.

Alors que plusieurs pré-candidats à la présidence du FC Barcelone rêveraient d’accueillir Erling Haaland en Catalogne, Mino Raiola s’est prononcé sur l’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Après s’être révélé à Salzbourg, Erling Haaland a confirmé tous les espoirs placés en lui au Borussia Dortmund. En seulement une année en Allemagne, l’attaquant de 20 ans a déjà inscrit 33 buts en 32 matches, des statistiques affolantes qui suscitent des convoitises. Haaland est désiré par tous les cadors européens, et notamment à Barcelone, où plusieurs pré-candidats à la présidence du club culé souhaiteraient le récupérer l'été prochain à l’instar de Joan Laporta, proche de Mino Raiola. « Le joueur est très heureux au Borussia Dortmund pour le moment. Son ambition est de gagner la Ligue des Champions et, quand il partira, il ne le fera pas pour l’argent. Ce sera pour feeling et ambition », a récemment confié l’agent d’Haaland dans les colonnes de Tuttosport .

« Un transfert en Italie n’est pas à exclure pour Haaland »