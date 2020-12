Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane toujours sur la sellette ? La réponse !

Publié le 14 décembre 2020 à 22h30 par Th.B.

Sous la menace d’une éviction depuis presque le début de la saison, Zinedine Zidane aurait mis tout cela derrière lui et ne serait désormais plus en danger pour son poste d’entraîneur du Real Madrid.

De par les contre-performances du Real Madrid lors de certains matchs de championnat et surtout en Ligue des champions, Zinedine Zidane a régulièrement été annoncé sur le départ. D’ailleurs, pendant une bonne période de cette première partie de saison, l’entraîneur du Real Madrid, qui est sous contrat jusqu’en juin 2022, était sur la sellette. C’était notamment le cas avant le Clasico finalement remporté par le Real Madrid face au FC Barcelone le 24 octobre dernier. Mais tout cela serait désormais de l’histoire ancienne.

Zidane ne serait plus en danger à Madrid