Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane lâche ses vérités pour ce cadre du vestiaire !

Publié le 14 décembre 2020 à 23h00 par D.M.

Présent au Real Madrid depuis 2007, Marcelo a vu son temps de jeu se réduire fortement et un départ serait d’actualité. En conférence de presse ce lundi, Zinédine Zidane s’est prononcé sur la situation du Brésilien.

Avec Sergio Ramos, Marcelo est l’un des cadres du vestiaire madrilène. Présent au Real Madrid depuis 2007, le joueur de 32 ans a remporté sous la tunique merengue quatre Ligue des champions et plusieurs titres de champion d’Espagne. Mais pourtant, malgré son statut d’ancien, le latéral gauche n’est pas certain de rester au Real Madrid la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2022, Marcelo a vu son temps de jeu se réduire considérablement cette saison notamment en raison de l’émergence de Ferland Mendy et un départ à la fin de la saison serait d’actualité selon Eurosport UK.

« Ce n'est pas de sa faute. Il est préparé et il a la volonté »