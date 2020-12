Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Di Maria… Qui faut-il prolonger en priorité ?

Publié le 15 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Actuellement, la direction du PSG est focalisée sur les nouveaux contrats de Kylian Mbappé et Neymar. Mais selon vous, quel joueur faut-il prolonger en priorité ?

Malgré la crise du Covid-19 qui bouleverse l’économie du football, le PSG a bien l’intention de conserver ses deux stars. Kylian Mbappé et Neymar, tous les deux liés au club de la capitale jusqu’en juin 2022, sont en discussion pour prolonger leur bail comme l’a récemment confirmé Nasser Al-Khelaïfi. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », avait déclaré le président du PSG le 9 décembre dernier. Les cas Neymar et Mbappé sont en effet primordiaux pour le PSG, mais la situation d’autres joueurs en interne peut également inquiéter le club de la capitale.

Les prolongations, un dossier problématique pour Leonardo

Les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé sont capitales en vue du prochain mercato estival, où les deux attaquants pourraient partir s’ils ne renouvellent pas d’ici-là. Mais d’autres joueurs seront quant à eux libres de signer dans le club de leur choix dès le 1er janvier 2021. Angel Di Maria, Juan Bernat et Julian Draxler seront en effet en fin de contrat à l’issue de la saison et susciteraient déjà des convoitises. En Espagne, on indique notamment que le latéral gauche parisien figurerait sur les tablettes de Victor Font, l’un des favoris pour la présidence du FC Barcelone. La situation de Kays Ruiz-Atil, grand espoir du club, pourrait également rapidement devenir alarmante puisqu’il sera libre de s’engager ailleurs dès le mois de janvier en vue de la saison prochaine.



