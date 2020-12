Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme confidence de Marquinhos sur le feuilleton Thiago Silva !

Publié le 15 décembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Toujours pas remplacé numériquement, Thiago Silva laisse un vide dans l'effectif du PSG. Ancien capitaine emblématique, l'international brésilien ne voulait pas quitter la capitale. Une version que confirme Marquinhos.

L'histoire de Thiago Silva au PSG est particulière. L'arrivée de l'international brésilien en 2012 représente un gros coup sur le mercato, l'ancien joueur du Milan AC s'inscrit ainsi pleinement dans le renouveau voulu par le projet QSI. Huit ans plus tard, le joueur de 36 ans part librement à Chelsea avec une finale de Ligue des Champions et une large domination sur les compétitions nationales dans ses bagages. Capitaine, leader, Thiago Silva sera pourtant considéré comme le responsable des grands échecs européens du PSG. Mais alors que son contrat arrivait à expiration la saison dernière, le défenseur central a prolongé l'aventure de deux mois pour participer au Final 8 et mener ses coéquipiers vers un résultat historique.

« Thiago Silva espérait terminer sa carrière au PSG »