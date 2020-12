Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert colossal en préparation cet hiver ?

Publié le 15 décembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que Boubacar Kamara ne manque pas de prétendants, l'OM pourrait être amener à vendre son milieu défensif et récupérer ainsi un immense chèque.

L'OM a besoin de vendre, c'est indéniable. Même André Villas-Boas ne le cache pas. En revanche, l'entraîneur olympien ne se prononce pas sur l'identité des joueurs. « Comme l’été dernier, il faut attendre la fin du mois de janvier pour savoir qui va bouger ou non » , a expliqué le technicien portugais. Toutefois, parmi les joueurs sur le départ, Boubacar Kamara jouit d'une belle cote sur le marché des transferts. Le FC Barcelone, le Milan AC et le Bayern Munich se livreraient bataille dans un dossier qui pourrait monter jusqu'à 60M€.

« Il y a un gros billet à prendre sur Kamara »