Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour ce grand nom étranger ?

Publié le 16 décembre 2020 à 0h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain aurait du retard dans la course à la signature d'Alejandro Gomez, capitaine de l’Atalanta.

Véritable idole des supporters, Alejandro Gomez pourrait bien vivre ses derniers jours à l’Atalanta. L’Argentin est en effet en conflit avec son entraineur Gian Piero Gasperini et ce mardi la presse italienne est unanime : Papu sera vendu au cours du mois de janvier. Cela ne serait d’ailleurs pas passé inaperçu du côté du Paris Saint-Germain, d’après La Gazzetta dello Sport . Coéquipier de Gomez en sélection, Angel Di Maria aurait en effet exhorté Leonardo à le recruter cet hiver.

Un échange Vecino-Gomez en bonne voie