Mercato - Real Madrid : Zidane va passer à l'action pour ses dossiers brûlants !

Publié le 16 décembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Le Real Madrid négocie actuellement les prolongations de Sergio Ramos, Lucas Vazquez et Luka Modric. Si l’issue de ces dossiers tarde à venir, tout devrait s’accélérer la semaine prochaine, après l’assemblée générale du 20 décembre.

Bien occupé à préparer son prochain mercato estival, le Real Madrid doit toutefois gérer quelques dossiers épineux en interne. Zinédine Zidane voit trois de ses hommes de confiance, Sergio Ramos, Luka Modric et Lucas Vazquez, arriver en fin de contrat en juin prochain. Si ces deux derniers ne font pas pour l’instant l’objet de convoitises extérieures inquiétantes, le capitaine de la Casa Blanca serait notamment surveillé par la Juventus Turin et le PSG, prêts à réaliser la bonne affaire. Mais bien que la direction madrilène tarde à bouger, les négociations pourraient s’accélérer bientôt.

Le Real Madrid va accélérer la semaine prochaine