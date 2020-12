Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez proche de sceller l'avenir d'un chouchou de Zidane ?

Publié le 15 décembre 2020 à 23h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lucas Vazquez négocie avec le Real Madrid pour prolonger. Le dossier du joueur espagnol ne serait qu’une formalité pour la Casa Blanca.

À l’instar de ses prestigieux coéquipiers Luka Modric et Sergio Ramos, Lucas Vazquez se trouve dans sa dernière année de contrat au Real Madrid. Bénéficiant au départ d’un bon de sortie, l’Espagnol a su se rendre utile, dépannant plusieurs fois au poste de latéral droit en l’absence longue durée de Dani Carvajal. Et alors que certaines légendes, comme Emilio Butragueño, plaident pour voir Lucas Vazquez prolonger, Zinédine Zidane serait lui aussi favorable à l’idée de garder son joueur. Et si les négociations n’ont pas semblé avancer ces dernières semaines, il n’y aurait pas de quoi y voir quelque chose d’inquiétant.

Aucun problème pour Lucas Vazquez ?