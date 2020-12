Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Les Canaris s'embarquent dans une belle galère avec Lafont...

Publié le 15 décembre 2020 à 22h26 par La rédaction

Apportant satisfaction à ses dirigeants, Alban Lafont pourrait voir le FC Nantes l’approcher pour le sonder concernant un transfert définitif, lui qui est prêté par la Fiorentina avec option d’achat. Mais il faudra que les Nantais se montrent convaincants…