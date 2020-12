Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Terrible nouvelle pour le mercato de Claude Puel !

Publié le 15 décembre 2020 à 21h00 par La rédaction

En difficulté cette saison, l’AS Saint-Étienne pourrait avoir besoin de se renforcer au mercato d’hiver. Mais la situation financière du club devrait contrarier les plans de Claude Puel et l’empêcher de faire ses emplettes.

Après un début de saison plus qu’encourageant, les Stéphanois semblent être retombés dans leurs travers de l’année dernière. Malgré un effectif refaçonné par Claude Puel, la mayonnaise n’a pris qu’un temps, et l’AS Saint-Étienne doit désormais regarder vers le bas du classement. Renforcés par les arrivées d’Adil Aouchiche, Panagiotis Retsos ou encore d’Yvan Neyou, dont l’intégration est pleinement réussie, les Verts compteraient tout de même se renforcer cet hiver. Notamment dans le secteur offensif, où l’absence d’un vrai buteur se fait sentir, et en défense centrale, où la recrue grecque, trop souvent blessée, n’apporte pas satisfaction.

Aucune marge de manœuvre pour Claude Puel