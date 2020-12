Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va décider du feuilleton Messi…

Publié le 15 décembre 2020 à 20h45 par Th.B.

Bien que certains médias expliquent que le PSG pourrait aligner un trio Lionel Messi, Neymar ET Kylian Mbappé la saison prochaine, l’arrivée du sextuple Ballon d’or serait tout bonnement impossible sans le départ du champion du monde.

Après la MSN, trio dans lequel Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar ont fait des ravages au FC Barcelone, l’Argentin et le Brésilien pourraient être à nouveau réunis au PSG la saison prochaine. En effet, le contrat de Messi courant jusqu’en juin prochain et une prolongation ne se précisant pas, son départ du FC Barcelone semble inéluctable. Et le PSG serait l’une des deux options viables pour le capitaine de Barcelone. À Paris, il pourrait former un trio d’attaque de grande qualité avec Neymar et Kylian Mbappé. L’ancienne légende du football brésilien Cafu s’enflammait d’ailleurs récemment pour cette éventualité.

Mbappé a le destin parisien de Messi entre ses mains