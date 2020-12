Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date est déjà annoncée pour le retour de Neymar au Barça !

Publié le 15 décembre 2020 à 16h15 par T.M.

Entre Neymar et le FC Barcelone, cela serait loin d’être terminé. Et concernant le retour du Brésilien en Catalogne, cela pourrait possiblement se faire en 2022. Explications.

En 2019, Neymar a tout fait pour revenir au FC Barcelone. Toutefois, cela ne s’est pas concrétisé pour le Brésilien qui est resté au PSG. D’ailleurs, cela a bien changé. En effet, le joueur de Thomas Tuchel est désormais heureux dans la capitale, au point d’envisager une possible prolongation. Néanmoins, le Barça n’est pas très loin. En effet, en fonction du président qui sera élu le 24 janvier prochain, un retour de Neymar pourrait être à prévoir. Mais cela ne devrait pas être pour tout de suite…

Un retour en 2022 ?