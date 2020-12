Foot - PSG

PSG - Malaise : Les Parisiens se mobilisent pour Neymar !

Publié le 15 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Sorti sur une civière dans les dernières secondes du choc entre le PSG et l'OL (0-1), Neymar peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

« Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l'angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs. Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m'a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible . » Par ce message diffusé sur son compte Instagram, Neymar a tenu à diffuser un message rassurant concernant sa blessure survenue dimanche soir lors du choc perdu par le PSG contre l'OL (0-1). Plus de peur que de mal pour le Brésilien qui devrait être de retour au début de l'année 2021. Quoi qu'il en soit, Neymar sait qu'il peut compter sur le soutien de ses coéquipiers parisiens.

Mbappé et Rafinha soutiennent Neymar