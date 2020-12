Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar sort du silence après sa blessure !

Publié le 14 décembre 2020 à 15h45 par A.M.

Au lendemain de sa sortie sur blessure contre l'OL, Neymar est sorti du silence sur les réseaux sociaux, confirmant avoir eu très peur, mais que « ça aurait pu être pire. »

C'est en larmes que Neymar a quitté la pelouse du Parc des Princes dans les dernières secondes du choc perdu contre l'OL (0-1) dimanche soir. Touché à la cheville suite à un tacle de Thiago Mendes, le Brésilien se tordait de douleur, mais le PSG s'est rapidement montré rassurant. « Le bilan clinique et radiologique de Neymar JR, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures », précisait le communiqué du club parisien. Et Neymar a confirmé la tendance.

«Ça aurait pu être pire»