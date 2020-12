Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette sortie lourde de sens sur la blessure de Neymar...

Publié le 14 décembre 2020 à 13h45 par A.D.

Lors du choc entre le PSG et l'OL ce dimanche soir, Neymar a dû sortir sur civière à cause d'une blessure à la cheville. Après la rencontre, Mitchel Bakker a fait passer un message peu rassurant sur l'état de la star brésilienne.

Dans les arrêts de jeu de PSG-OL (0-1), Neymar s'est effondré à la suite d'un tacle de Thiago Mendes. Touchée à la cheville, la star du PSG a dû quitter la pelouse du Parc des Princes plus tôt que prévu, et sur civière. Si la nature exacte de la blessure de Neymar n'est pas encore connue, il ne souffrirait pas d'une fracture selon les informations du Parisien divulguées ce lundi matin. Une information plutôt rassurante étant donné le passif de Neymar depuis son arrivée au PSG. D'autant que Mitchel Bakker avait affiché une grande inquiétude ce dimanche soir après le choc entre le PSG et l'OL.

«Concernant la blessure de Ney', cela ne semble pas bon»