PSG - Clash : Rudi Garcia répond au coup de gueule de Thomas Tuchel !

Publié le 14 décembre 2020 à 12h45 par A.M.

Très déçu de la prestation de ses joueurs, mais également du niveau global du choc contre l'OL (0-1), Thomas Tuchel n'a pas hésité à pointer du doigt la qualité du match. Mais Rudi Garcia n'est pas du même avis.

Très attendu, le choc opposant le PSG à l'OL a finalement déçu. Les Gones se sont imposés (1-0) sur la pelouse du Parc des Princes, mais compte tenu de la qualité technique des deux équipes, un match d'une meilleure qualité était espéré comme l'expliquait Thomas Tuchel au micro de Téléfoot La Chaîne : « Oui, très déçu. Pas seulement du résultat mais aussi du niveau du match en général. J'ai vu un match d'un très bas niveau, et bien sûr de notre part. On a manqué de presque tout pour avoir une performance sérieuse, ce qui est nécessaire pour gagner des matches en L1. C'était un grand pas en arrière après avoir fait quelques pas en avant. Aujourd'hui, c'est clair, on n'était pas prêts pour jouer un match compétitif ». Toutefois, Rudi Garcia ne partage pas cet avis, affichant sa satisfaction face à la prestation de ses joueurs.

«Si quand Paris ne peut pas développer beaucoup d'actions ce n'est pas un bon match, alors oui ce n'était pas un bon match»