PSG - Malaise : L'énorme coup de gueule du père de Neymar !

Publié le 14 décembre 2020 à 8h45 par A.M.

Lourdement touché à la cheville en toute fin de match contre l'OL (0-1), Neymar pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Après la rencontre, le père du numéro 10 du PSG n'a pas manqué de pousser un gros coup de gueule suite au traitement reçu par son fils sur les pelouses.

Déjà victime de deux graves blessures au pied depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar s'est de nouveau écroulé sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir dans les dernières secondes du match perdu contre l'OL (0-1). En larmes, le Brésilien se tordait de douleur suite à un tacle très appuyé de Thiago Mendes qui a été expulsé dans la foulée après que l'arbitre est allé vérifier l'action avec la VAR. « Pas de nouvelles. Il est avec le kiné, les médecins. On doit attendre les examens demain », confiait Thomas Tuchel à l'issue de la rencontre au micro de Téléfoot La Chaîne . D'après les premiers échos, il s'agirait d'une grosse entorse et donc pas d'une fracture. Une blessure qui semblerait donc moins grave que prévu, mais qui devrait tenir éloigné des terrains Neymar pendant plusieurs semaines. Habitué à recevoir un traitement de faveur sur les pelouses de Ligue 1, le numéro 10 du PSG a une nouvelle fois payé l'agressivité de ses adversaires. « Jusqu’à quand ? », se demande le père de la star brésilienne.

« Pu**** jusqu’à quand ?»