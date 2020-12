Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel sort du silence après la blessure de Neymar !

Publié le 13 décembre 2020 à 23h45 par H.G. mis à jour le 13 décembre 2020 à 23h46

Alors que Neymar a lourdement été touché à la cheville gauche ce dimanche soir contre l’OL, Thomas Tuchel a livré sa première réaction à chaud sur le sujet au sortir de la rencontre.

Le PSG a perdu bien plus que la tête du classement de la Ligue 1 et son match contre l’OL (1-0) ce dimanche soir. Et pour cause, en toute fin de rencontre, Neymar s’est écroulé à la suite d’un tacle lourd de Thiago Mendes, qui s’est vu infliger un carton rouge après consultation de la VAR. La cheville gauche du Parisien a tourné, et l’international brésilien est sorti sur civière en sanglots. Ainsi, toute la question est de savoir combien de temps le numéro 10 parisien sera absent des terrains, et ce dans un contexte où le PSG aurait absolument besoin de lui pour redresser la barre en Ligue 1.

Une grosse entorse à la cheville gauche pour Neymar ?