PSG - Polémique : Racisme, insultes… Verratti en rajoute une couche sur l’incident !

Publié le 13 décembre 2020 à 16h15 par Th.B.

Écoeuré par les propos discriminatoires et racistes du quatrième arbitre roumain mardi soir lors de la rencontre PSG-Istanbul Basaksehir, Marco Verratti est une nouvelle fois revenu sur ce regrettable épisode.

Au quart d’heure de jeu d’un match qui ne démarrait pas vraiment sur les chapeaux de roues, la rencontre était arrêtée après qu’un échange musclé ait eu lieu entre le quatrième arbitre roumain Sebastian Coltescu et Pierre-Achille Webo, entraîneur assistant de l’Istanbul Basaksehir. Indignés, les joueurs du club turc et du PSG ont décidé de quitter le terrain mardi soir lors de la dernière journée de la Ligue des champions, refusant de jouer dans ces conditions et avec l’arbitre en question sur le match. Finalement, la rencontre a été terminée le jour d’après par une victoire 5 buts à 1 du PSG. Mais cet épisode raciste a marqué les joueurs et en particulier Marco Verratti qui après s’être plaint au micro de RMC Sport, en a fait autant pour Téléfoot ce dimanche.

« Je pense qu’à la fin on a donné un bon signal »