Foot - PSG

PSG : Tuchel justifie un énorme choix avec Neymar !

Publié le 13 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur l'absence de Neymar de son conseil des sages, Thomas Tuchel justifie ce choix par la nécessité de laisser le Brésilien se concentrer sur l'aspect sportif.

Privé de son capitaine Thiago Silva, Thomas Tuchel dévoilait récemment l'identité des cinq joueurs avec lesquels il dialogue le plus. Il s'agit de Marquinhos, capitaine du PSG, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Keylor Navas. « Mes cinq capitaines. Ce sont les cinq avec lesquels je parle des choses plus ou moins importantes mais nous sommes en discussion régulièrement. Ils parlent pour l'équipe et nous sommes dans un échange », confiait d'ailleurs le technicien allemand. Et bien évidemment, l'absence de Neymar de ce conseil des sages en a surpris plus d'un.

«Je veux qu'il soit tranquille et concentré sur le terrain»