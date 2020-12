Foot - PSG

PSG - Malaise : La terrible annonce de Tuchel sur Mauro Icardi !

Publié le 12 décembre 2020 à 15h45 par A.D.

Touché par le coronavirus et peu épargné par les blessures, Mauro Icardi peine à enchainer les matchs cette saison avec le PSG. Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel a lâché ses vérités sur la situation de son numéro 9 avant d'annoncer qu'il ne devrait pas faire son retour avant 2021.

Depuis le début de la saison, Mauro Icardi a manqué beaucoup de matchs à cause du coronavirus et de son état physique. Alors qu'il a rechuté dernièrement, le numéro 9 du PSG n'effectuera pas son retour face à l'OL. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de Mauro Icardi et a confié qu'il ne pensait pas pouvoir le faire rejouer d'ici la nouvelle année.

«Je ne pense pas qu’Icardi pourra jouer lors des quatre prochains matchs»