PSG - Polémique : Neymar et son père s'agacent sur les réseaux sociaux !

Publié le 12 décembre 2020 à 16h15 par A.D.

Finaliste de la dernière Ligue des Champions avec le PSG, Neymar ne figurera pas sur le podium du trophée The Best, contrairement à Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sur les réseaux sociaux, la star brésilienne et son père ont affiché clairement leur étonnement.

La saison dernière, le PSG est parvenu à se hisser en finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Une performance qu'il doit beaucoup à Neymar, arrivé à l'été 2017. Lors de ce grand rendez-vous, le PSG a été battu par le Bayern de Robert Lewandowski, tandis que Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus) ont été sortis respectivement en quarts et en huitièmes de finale de la C1. Malgré tout, les trois finalistes du trophée The Best sont Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors qu'il ne figurera même pas sur le podium pour la distinction personnelle décernée par la FIFA, Neymar a tenu à réagir sur les réseaux sociaux.

«C'est sérieux ?»